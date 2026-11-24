



УФНС России по Волгоградской области напоминает: срок уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество и НДФЛ истекает 1 декабря. Чтобы жители региона успели выполнить свои обязательства, операционные залы приема и обслуживания налогоплательщиков до 1 декабря включительно работают по особому графику.

В понедельник и среду инспекции открыты с 9:00 до 18:00, во вторник и четверг – с 9:00 до 20:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Кроме того, 26 ноября с 9:00 до 20:00 во всех инспекциях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для физических лиц. Запланировать визит можно через сервис ФНС России «Онлайн-запись на приём в инспекцию», выбрав удобные дату и время. Для этого потребуется авторизация через учётную запись на Едином портале госуслуг.

В УФНС также напоминают, что отсутствие уведомления об уплате налога не освобождает от обязанности его заплатить. Если уведомление не получено, налогоплательщику или его представителю необходимо обратиться за платёжным документом в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ.

Начиная со 2 декабря неуплаченная сумма автоматически становится недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени.