



Концерты, выставки, творческие встречи и другие события подготовили учреждения культуры к 90-летию со дня образования Сталинградской/Волгоградской области. Тематические мероприятия пройдут 5 декабря и в преддверии знаменательной даты. Старт праздничной программе дал губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом.

По информации облкомкультуры, 26 ноября в областном краеведческом музее откроется выставка «Регион 34. Дыхание времени». Посетители увидят около 500 уникальных предметов из фондовой коллекции – фотографии, документы, картины, награды, личные вещи земляков, прославивших край в науке, спорте, культуре и искусстве. Большинство экспонатов демонстрируются впервые.





Музей им. Машкова задействует все три площадки. В зале на ул. Чуйкова, 37 в предпраздничные дни откроется интерактивная экспозиция, посвящённая художнику Илье Машкову, а также выставка «Спасибо за песни!» в честь композитора Александры Пахмутовой. В музее Виктора Лосева представят коллекции картин, посвящённых Царицыну-Сталинграду-Волгограду, и предложат экскурсии в мастерские местных художников, на смотровую площадку пожарной каланчи и интерактивные занятия для детей. В зале на проспекте Ленина, 21 можно будет увидеть более 90 живописных произведений волгоградских мастеров, большинство впервые. Ряд картин из фондов музея Машкова войдёт в масштабную экспозицию «90 лет Волгоградской области», которая откроется 3 декабря в ЦКЗ.





Областная детская библиотека 3 декабря проведёт для юных читателей историко-краеведческое путешествие «Символы Волгоградской области» – ребята познакомятся с историей герба и флага, а также с географическими, духовными, историческими и поэтическими символами региона.

В библиотеке им. М. Горького 4 декабря представят литературно-драматургическую композицию «Родина Победы», подготовленную совместно с Казачьим театром. В программе — отрывки из спектаклей и музыкальные номера, посвящённые истории Царицына-Сталинграда-Волгограда.





Музей-заповедник «Старая Сарепта» и АО «Волгоградтранспригород» приглашают совершить поездку в экскурсионном вагоне электропоезда с тематической программой «Сокровища волжской земли».

5 декабря Новый экспериментальный театр ждёт зрителей на театральный лекторий «Гений места». Артисты вспомнят классиков советской литературы и живописи – Максима Горького, Михаила Шолохова, Василия Шукшина, Александра Серафимовича, Илью Машкова и Кузьму Петрова-Водкина, расскажут о ключевых эпизодах их биографий и творческом наследии. Прозвучат фрагменты произведений «Старуха Изергиль», «Тихий Дон», «Они сражались за Родину».





В областном центре народного творчества откроется выставка «Культура и жизнь родного края», а выездные программы проекта «Живой код степи: люди и традиции» познакомят жителей региона с культурно-историческим наследием муниципальных районов.