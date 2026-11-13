



В администрации Волгоградской области сегодня, 13 ноября, в новом статусе представили Николая Патрина, покинувшего пост главы Среднеахтубинского района накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», 44-летний чиновник утвержден в должности заместителя председателя регионального Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

По данным информагентства, Патрин уже приступил к работе – официальное представление его состоялось в пятницу утром.

Напомним, что комитет, в который получил назначение Николай Патрин, отвечает за целый комплекс задач. В центре внимания Облком безопасности населения – обеспечение безопасность жителей региона и защита от чрезвычайных ситуаций.

Возглавляет комитет по-прежнему Юрий Наурзалиев. Однако не исключено, что в обозримом будущем Николай Патрин может сменить его на этом посту, в связи с достижением Наурзалиевым предельного возраста пребывания на госслужбе.