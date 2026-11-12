



Имя экс-главы Среднеахтубинского района Николая Патрина в ближайшее время, вероятнее всего, вновь зазвучит в региональной повестке. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», – в связи с назначением на новую должность. Как стало известно информагентству, Патрин займёт пост в исполнительной власти, и с большой долей вероятности – руководящую должность в администрации области. О точном назначении, по данным «Высоты 102», станет известно в конце текущей – начале следующей недели.

Напомним, 12 ноября депутаты Среднеахтубинской районной Думы проголосовали за отставку Николая Патрина. Чиновник ушёл с поста, который занимал с декабря 2019 года, в связи с переходом на новую работу.

В облкомтерполитики по случаю отставки главы района сообщили, что заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов дал положительную оценку деятельности Николая Патрина и по поручению главы региона Андрея Бочарова наградил его Почётным знаком Волгоградской области «За безупречную службу Волгоградской области» I степени. Уже это наводит на мысль, что столь ценный кадр и опытный управленец наверняка будет полезен на более высоком посту. А если вспомнить, что Андрей Бочаров ранее неоднократно привлекал квалифицированных специалистов из волгоградской глубинки и это уже отработанный механизм, переход Николая Патрина в администрацию региона становится очевидным.

Отметим, что управление районом Заволжья на протяжении вполне солидного срока Патрина не испортило. Показательным в этом плане может служить случай в мае прошлого года, когда, как сообщало тогда ИА «Высота 102», руководитель района лично помогал сотрудникам МЧС спасать оказавшихся в зоне затопления туристов. Взяв в руки пилу, чиновник лазил в ледяной воде и наравне с остальными пилил упавшие деревья, прокладывая путь внедорожникам. После этого случая Николай Патрин был вынужден уйти на больничный.