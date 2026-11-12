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Политика

Мантуров обсудил с главами регионов ЮФО защиту инфраструктуры от внешних угроз

Политика 12.11.2026 16:44
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12.11.2026 16:44


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посредством видеосвязи принял участие в заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Вел встречу первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Главной темой стала стабильность работы критической инфраструктуры в субъектах Южного федерального округа. К обсуждению присоединились главы регионов, а также представители федеральных и региональных органов власти.

По словам Дениса Мантурова, модели угроз нужно регулярно обновлять и доводить до регионов, муниципалитетов и предприятий. Он также указал на важность обмена опытом – как между субъектами, так и между организациями по вопросам защиты.

– Необходимо регулярно актуализировать модели угроз и доводить их до регионов, муниципалитетов и предприятий. Большое значение имеет обмен опытом между субъектами, а также между самими организациями по вопросам защиты. Сегодня обсудим меры, которые необходимо принимать, чтобы сохранить нормальный ритм производства и перевозок, доступность коммунальных и социальных услуг, – приводит слова Мантурова пресс-служба волгоградского обладмина.

Первый вице-премьер отдельно остановился на поддержании исправности коммунальной инфраструктуры, наличии резервных источников энергоснабжения и запасов топлива, а также на обеспечении всем необходимым аварийных и экстренных служб.

Напомним, что во вторник Андрей Бочаров провел в Волгограде совещание по вопросам ЖКХ, обсудив с участниками готовность коммунальных служб к прохождению отопительного сезона и нештатным ситуациям. Эти вопросы остаются для региона в числе приоритетных.

Фото: пресс-служба Правительства 

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