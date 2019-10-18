Политика 18.10.2019 17:39
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18.10.2019 17:39
Заместителем губернатора Волгоградской области назначен Владимир Марченко, сообщает ИА «Высота 102». В новой для себя должности Владимир Марченко будет курировать комитет строительства, комитет транспорта и дорожного хозяйства, комитет архитектуры и градостроительства, а также инспекцию государственного строительного надзора. До сегодняшнего повышения по службе Владимир Марченко занимал в администрации региона пост председателя комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о другом кадровом назначении. Внутреннюю политику региональной администрации в статусе заместителя губернатора Волгоградской области теперь будет курировать бывший глава Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов. В ведении Шевцова будут комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
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