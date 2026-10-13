



В Волгоградской областной думе началось рассмотрение корректировок бюджета на текущий год. Изменения обсуждались на заседаниях думских комитетов. Поводом для пересмотра параметров стали дополнительные поступления: выросли собственные налоговые и неналоговые доходы, а также поступления из федеральной казны, сообщает ИА «Живая Кубань».

Куда пойдут деньги

Самые крупные суммы предусмотрены по трем направлениям. На развитие физической культуры и спорта направят более 2 млрд рублей. Ещё свыше 1 млрд рублей выделят на дорожное хозяйство и транспорт. Расходы по программе развития образования вырастут на 734,3 млн рублей.

Отдельное внимание – социальным и инфраструктурным проектам. Более чем на 165 млн рублей увеличены расходы по подпрограмме «Чистая вода»: средства пойдут на создание сети водоснабжения в Среднеахтубинском районе. На 181,1 млн рублей выросла господдержка малого агробизнеса в рамках программы развития сельского хозяйства. Почти 46 млн рублей дополнительно направят на водохозяйственный комплекс – по программе «Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод».

Обновленные параметры

После корректировки доходная часть бюджета на 2026 год составит 186,4 млрд рублей – рост на 1,2 млрд. Расходы достигнут 195,4 млрд рублей, прибавив 5,2 млрд. Изменения коснутся и планового периода 2027–2028 годов.

Подробно о том, как планируют переверстать главный финансовый документ региона – в материале ИА «Высота 102».