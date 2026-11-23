



В ночь с 24 на 25 ноября 2026 года жители России, в том числе волгоградцы, увидят «бобровое» суперлуние – астрономическое явление, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Пик полнолуния наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени.

Название полнолуния связано с историей коренных народов Северной Америки. В это время бобры активно готовились к зиме – укрепляли плотины и делали запасы, работая фактически круглосуточно при свете полной луны.



А вот европейцы называли ноябрьское полнолуние «Морозным», так как в этот период температура воздуха начинала падать. Славяне, в свою очередь, называли суперлуние «Белой луной» - это явление ассоциировалось с первыми снегопадами.



Фото из архива V102.RU