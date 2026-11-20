В Волгограде 20 ноября прошла 43-я конференция регионального отделения «Единой России», на которой партийцы единогласно подтвердили полномочия секретаря Андрея Бочарова и избрали состав регионального политсовета и его президиума.
Как сообщает ИА «Высота 102», регполитсовет обновился почти на треть – в него вошли 27 новых членов. Среди новоизбранных – представители социальной сферы, органов власти, участники СВО, общественники и журналисты. Главным критерием ротации стали результаты работы по реализации Народной программы партии и участие в избирательной кампании.
Президиум политсовета также обновился более чем на треть. В его состав, в частности, вошли:
- вице-губернатор Евгений Харичкин,
- заместитель губернатора Анна Писемская,
- сенатор Сергей Горняков,
- председатель Общественной палаты Волгограда Евгений Князев,
- ректор ВГСПУ Александр Коротков,
- вице-спикер облдумы Зина Мержоева,
- ветеран СВО Александр Нелепин.
Секретарь реготделения Андрей Бочаров отметил, что ключевой задачей для всех структур остаётся всесторонняя поддержка Верховного Главнокомандующего, Вооружённых Сил в решении задач СВО, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей.
Делегатами на съезд партии, который пройдёт 5 декабря в Москве, избраны председатель КСП региона Александр Носов, спикер гордумы Владлен Колесников, глава Кумылженского сельского поселения Юрий Потапов и глава Урюпинска Юрий Хорошеньков. На съезде партия обновит руководящие органы и примет программу стратегического планирования.
Фото: ЕР, Волгоградская область