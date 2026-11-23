



В Волгограде руководящие посты в администрации региона покидают сразу двое высокопоставленных чиновников. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 23 ноября, в отставку уходят глава Облкомдортранса Анатолий Васильев и глава Облком безопасности населения Юрий Наурзалиев.

По информации источников информагентства, обе отставки носят добровольный характер – речь идет об обусловленной временем ротации кадров. Напомним, и Юрий Наурзалиев, и Анатолий Васильев возглавляют вверенные им комитеты уже более 10 лет. Так, Анатолий Васильев стал председателем комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в 2014 году – он получил назначение вскоре после избрания Андрея Бочарова губернатором. Юрий Наурзалиев также работает в команде Бочарова с 2014 года.

О том, где будут востребованы покидающие посты «мастодонты» волгоградского обладмина в ближайшее время, источники «Высоты 102» не уточняют. Однако, не исключается, что и Наурзалиев и Васильев будут выполнять функции советников – их многолетний опыт и дельный совет наверняка понадобится новым председателям комитетов.

Стоит напомнить о том, что обоим уходящим в отставку чиновникам удалось за 12 лет службы сделать для Волгоградского региона очень многое. Так, если перед приходом Бочарова на пост губернатора Волгоградская область слыла как регион убитых дорог, то, благодаря усилиям Анатолия Васильева во главе Облкомдортранса, регион наконец избавился от этого позорного статуса.





Усилиями Васильева и его команды Волгоградская область ежегодно получает субсидии на поддержку и развитие дорожной отрасли из федерального центра за счет успешной реализации нацпроектов. О том, какие «дорожные» мечты волгоградцев успели исполниться за минувшую десятилетку, редакция ИА «Высота 102» писала неоднократно.

Юрием Наурзалиевым была проделана огромная работа по формированию сил и средств в Волгоградской области для предотвращения ЧС природного характера. Достаточно вспомнить страшные пожары и наводнения в регионе в 2017-м и 2018-м годах, когда оперативным службам попросту было не с чем противостоять стихии. Эти дыры на сегодня фактически закрыты в полном объеме – пожарные части в районах Волгоградской области обеспечены необходимой техникой и продолжают ее получать на регулярной основе.

Напомним, в 2023 году Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Юрий Наурзаливев отмечен Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.





Вполне вероятно, это не последние кадровые изменения в областной администрации под занавес 2026 года. В данном случае уместно вспомнить мнение политолога Антона Лукаша, который в минувшую пятницу в своем комментарии ИА «Высота 102» заявлял: проводимая Андреем Бочаровым ротация кадров (в том числе в «верхушке» реготделения ЕР) – это не механическая замена кадров, а выстраивание единой системы управления регионом.

– Кадровое обновление самой администрации области еще не завершено: с высокой вероятностью до конца декабря последуют новые назначения на ключевые посты<, – прогнозировал Лукаш. – Для общества и государства главной задачей после выборов становится перевод доверия избирателей в конкретные дела. В условиях внешних вызовов и необходимости поддержки специальной военной операции (координацию которой Андрей Бочаров оставил лично за собой) региональной власти требуется максимальная собранность.