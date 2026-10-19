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Политика

Путин поддержал кардинальные перестановки в Правительстве: ключевые фигуры меняются

Политика 19.10.2026 11:51
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19.10.2026 11:51


Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным представил предложения по масштабным кадровым изменениям в правительстве. Глава государства их поддержал. Часть кандидатур уже направлена на утверждение в Госдуму.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предложения получили поддержку Владимира Путина.

Главные перестановки

  • Антон Силуанов предложен на должность вице-премьера с сохранением руководства Минфином.

  • Кабинет министров покидают ещё два заместителя премьера – Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. Ранее правительство покинул перешедший в Госдуму Виталий Савельев.

  • На место Григоренко (заместитель председателя – руководитель аппарата правительства) предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.

  • На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО вместо Юрия Трутнева предложен губернатор Приморья Олег Кожемяко. Трутнев занимал этот пост с 2013 года.

  • Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин

  • На пост главы Минтранса предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Олег Кожемяко возглавлял Приморский край с 2018 года, был переизбран в 2023-м. Ранее руководил Сахалинской и Амурской областями, а также Корякским автономным округом. Он – единственный в современной России губернатор, который возглавлял четыре региона. 

Кандидатуры вице-премьеров направлены в Госдуму на утверждение.

Фото: пресс-служба Кремля 

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