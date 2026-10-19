Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным представил предложения по масштабным кадровым изменениям в правительстве. Глава государства их поддержал. Часть кандидатур уже направлена на утверждение в Госдуму.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предложения получили поддержку Владимира Путина.
Главные перестановки
- Антон Силуанов предложен на должность вице-премьера с сохранением руководства Минфином.
- Кабинет министров покидают ещё два заместителя премьера – Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. Ранее правительство покинул перешедший в Госдуму Виталий Савельев.
- На место Григоренко (заместитель председателя – руководитель аппарата правительства) предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.
- На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО вместо Юрия Трутнева предложен губернатор Приморья Олег Кожемяко. Трутнев занимал этот пост с 2013 года.
- Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин.
- На пост главы Минтранса предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Олег Кожемяко возглавлял Приморский край с 2018 года, был переизбран в 2023-м. Ранее руководил Сахалинской и Амурской областями, а также Корякским автономным округом. Он – единственный в современной России губернатор, который возглавлял четыре региона.
Кандидатуры вице-премьеров направлены в Госдуму на утверждение.
Фото: пресс-служба Кремля