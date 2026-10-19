



Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным представил предложения по масштабным кадровым изменениям в правительстве. Глава государства их поддержал. Часть кандидатур уже направлена на утверждение в Госдуму.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что предложения получили поддержку Владимира Путина.

Главные перестановки

Антон Силуанов предложен на должность вице-премьера с сохранением руководства Минфином.





предложен на должность вице-премьера с сохранением руководства Минфином. Кабинет министров покидают ещё два заместителя премьера – Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко . Ранее правительство покинул перешедший в Госдуму Виталий Савельев.





и . Ранее правительство покинул перешедший в Госдуму Виталий Савельев. На место Григоренко (заместитель председателя – руководитель аппарата правительства) предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой .





. На должность вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО вместо Юрия Трутнева предложен губернатор Приморья Олег Кожемяко. Трутнев занимал этот пост с 2013 года.





предложен Трутнев занимал этот пост с 2013 года. Вице-премьером по транспорту станет министр транспорта Андрей Никитин .





. На пост главы Минтранса предложен руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Олег Кожемяко возглавлял Приморский край с 2018 года, был переизбран в 2023-м. Ранее руководил Сахалинской и Амурской областями, а также Корякским автономным округом. Он – единственный в современной России губернатор, который возглавлял четыре региона.

Кандидатуры вице-премьеров направлены в Госдуму на утверждение.