



В Котовском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «ВАЗ-211540» и «КАМАЗ». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадали трое человек, включая 12-летнего ребенка.

По предварительной информации, 42-летний водитель грузового автомобиля на 137-м км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомашине «ВАЗ-211540» под управлением 40-летнего водителя, совершив с ней столкновение.

В аварии пострадали водитель легкового автомобиля, а также 38-летний и 12-летний пассажиры, которые были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области