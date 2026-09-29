30 сентября состоится первое пленарное заседание Госдумы РФ 9-го созыва. В соответствии с Указом Президента России народные избранники соберутся, чтобы выбрать нового председателя. По информации временной депутатской рабочей группы, на эту должность предложены две кандидатуры.

Партия «Единая Россия», которая заняла большинство мест в российском парламенте, выдвинула кандидатом Вячеслава Володина, а КПРФ – депутата Дмитрия Новикова. Голосование будет открытым.

Волгоградскую область в Госдуме нового созыва будут представлять шесть человек, в числе которых трое депутатов, избранных по партийным спискам, и трое одномандатников. Это Евгений Москвичев, Владимир Марченко, Игорь Воробьев, Андрей Гимбатов, Виталий Лихачев и Николай Николаев.

Напомним, что лидер регионального партийного списка губернатор Андрей Бочаров написал официальный отказ от депутатского мандата в пользу ветерана СВО Игоря Воробьева.

Фото из архива V102.RU