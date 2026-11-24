



В Кисловодске предотвращен теракт, направленный против прихожан еврейского культового учреждения. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ИА «Живая Кубань».

Задержание произошло 19 ноября – в момент, когда злоумышленник направлялся к синагоге. При нем обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство. Дома у задержанного были обнаружены компоненты для изготовления бомб.

Сообщается, что задержанный 2004 года рождения. По данным следствия, он действовал по заданию зарубежных координаторов из запрещенной в России международной террористической организации. Выполняя указания иностранного куратора, он изучил обстановку возле синагоги, определил время, когда там собирается больше всего верующих, и собрал взрывное устройство.

По предварительным данным, вес бомбы составил 3,5 кг. СВУ оказалось начинено поражающими элементами.

На допросе задержанный признал вину. По его словам, после теракта он намеревался скрыться в Сирии, где планировал воевать на стороне незаконных вооруженных формирований.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.