В Камышине Волгоградской области на мемориале Защитникам Отечества состоялась торжественно-траурная церемония открытия новых гранитных плит, на которых выбиты имена земляков, погибших на СВО. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления, родственники погибших, ветераны боевых действий, военнослужащие, сотрудники МЧС, волонтеры и участники общественных организаций.
Участники церемонии почтили память павших героев минутой молчания. Настоятель Успенского храма протоиерей Николай Караичев освятил Памятный знак, к которому пришедшие возложили цветы и венки.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области