



В Волжской оранжерее Волгоградского ботанического сада завершился традиционный «Бал хризантем». Как рассказали в облкомприроды, выставку удивительных осенних цветов, которая в этом году называлась «Сокровища императора», посетили свыше 21 тысячи человек.





Это – новый рекорд за всю историю проведения балов. Для сравнения – в 2025 году на выставке побывали около 20 тысяч человек.





Напомним, в этом году на выставке были представлены более 120 сортов хризантем самых разных оттенков – белые, розовые, фиолетовые, бордовые, зеленые. В оранжерее работали фотозоны, а садоводы получили консультации по выращиванию этих цветов на приусадебных участках.









Фото облкомприроды



