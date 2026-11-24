В Волгоградской области из-за обогревателя сгорел деревянный дом, а 40-летнюю хозяйку чудом спасли. ГУ МЧС России по региону сегодня поделились фотографиями с места происшествия, которое лучилось в хуторе Челюскинец Дубовского районе еще 21 ноября.





По данным оперативного ведомства, огонь охватил деревянный частный дом, обложенный кирпичом. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на 80 кв. метрах. Пострадала хозяйка, которую госпитализированы. На кадрах с пожара видно, что внутри дом полностью выгорел.

– Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования (масляного обогревателя), – сообщили в ГУ МЧС по региону.



