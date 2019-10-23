



Во время сегодняшней рабочей встречи губернатора Андрея Бочарова и вице-губернатора Евгения Харичкина речь шла о реализации национальных и приоритетных региональных проектов развития. Глава региона, как сообщает ИА «Высота 102», ждет от подчиненных дополнительных предложений, ответственного отношения и обещает, что структуры и органы власти будут находиться в зоне постоянного внимания. Ход работы над проектами в ближайшее время будет рассмотрен на совещании с участием руководителей органов власти. Напомним, в процессе реализации национальных и приоритетных региональных проектов до 2024 года в Волгоградской области планируются работы по строительству и обновлению не менее 1000 объектов на сумму почти 200 миллиардов рублей.