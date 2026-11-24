В Волгоградской области филиал «Краснолиповский» ООО «Мяско» оштрафовали за повторное нарушение трудового законодательства, а именно за систематическую задержку зарплат. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, на этот раз предприятие наказано на 50 тысяч рублей.

Решение о назначении административного штрафа принял мировой судья судебного участка № 60 Фроловского судебного района. В сентябре текущего года «Мяско» уже наказывали за задержку зарплат штрафом в размере 35 тысяч рублей.

Установлено, что по внутренним правилам общества заработная плата сотрудникам должна выплачиваться 25-го числа текущего месяца и 10-го числа следующего. Однако за июль, август и сентябрь выплаты перечислялись с сильным опозданием – в конце сентября и двадцатых числах октября. Несмотря на предыдущие санкции, предприятие вновь допустило задержку выплат повторно в течение года.

Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.