23 ноября в Суровикинском районе Волгоградской области синхронно уволились со своих должностей два руководителя – глава района Роман Слива и глава Суровикино Елена Кудлаева. В администрации региона сообщили, что Слива и Кудлаева написали заявления о прекращении полномочий по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.





О новом месте работы Елены Кудлаевой стало известно сразу. Проставлением губернатора Волгоградской области от 23 ноября она назначена временно исполняющей полномочия главы Суровикинского района. В обладмине пояснили, что Кудлаева имеет большой управленческий опыт – пять лет она возглавляла городское поселение Суровикино, а ранее работала главой Качалинского сельского поселения Суровикинского района и председателем Суровикинской районной Думы.





Временно исполняющим полномочия главы Суровикино назначен Олег Пастухов, которому пришлось сложить полномочия председателя Совета депутатов городского поселения Суровикино.

Пока остается загадкой, на какой пост перейдет Роман Слива. Сегодня стало известно, что в областной администрации освободилось сразу две руководящие должности – глава Облкомдортранса Анатолий Васильев и глава Облком безопасности населения Юрий Наурзалиев.

Отставку Сливы сегодня одобрили Депутаты Суровикинской районной Думы. Присутствующий на заседании заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов поблагодарил его за работу и вручил «Почетную грамоту Губернатора Волгоградской области».

В обладмине отметили, что под руководством Сливы в районе была проведена комплексная работа по благоустройству территорий и развитию объектов социальной и коммунальной инфраструктуры: модернизирован ФОК открытого типа, проведен капитальный ремонт школы № 1 в г.Суровикино, построены 8 блочно-модульных газовых котельных для социальных объектов сельских поселений, завершена модернизация сетей водоснабжения в Новомаксимовском сельском поселении и др.