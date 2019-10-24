Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПК

Политика 24.10.2019 17:29
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24.10.2019 17:29
Сегодня Роман Беков и Василий Иванов переназначены на должности вице-губернаторов-председателей комитетов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации региона. Опытный Роман Беков расширяет сферу своего влияния: теперь он курирует не только промышленность, но и вопросы по труду и занятости населения, за которые ранее отвечала вице-губернатор Зина Мержоева. Василию Иванову будет чуть полегче: он теперь курирует блок АПК и ветеринарию, а вот экология – больше не его сфера ответственности.
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