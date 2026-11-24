

За первые девять месяцев текущего года жители Волгоградской области внесли на счета по программе долгосрочных сбережений 6 миллиардов рублей. Эти данные были предоставлены региональным отделением Южного ГУ Банка России.



Отметим, в Волгоградской области продолжается рост активности участников программы долгосрочных сбережений (ПДС). На 1 октября 2026 года в регионе заключено свыше 225 тысяч договоров, а общая сумма взносов превысила 15,5 млрд рублей. С начала 2026 года жители области открыли более 72,5 тысячи договоров, что составляет около трети от всех соглашений, заключённых с момента запуска программы в 2024 году.



За этот период общий объём взносов составил чуть более 2 млрд. рублей, а дополнительные 6 млрд. рублей поступили от участников, открывших счета в 2024–2025 годах.



Программа долгосрочных сбережений направлена на создание финансовой безопасности и увеличение пенсионных накоплений. Для участия необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Участники, вносящие не менее 2 тысяч рублей в год, получают государственную поддержку.



Роман Рахматулин, управляющий региональным отделением Южного ГУ Банка России, отметил, что с августа по сентябрь 2026 года количество договоров увеличилось более чем на 8,5 тысячи. Участники программы могут защитить свои средства от инфляции и получать до 36 тысяч рублей в год от государства в течение десяти лет с момента первого взноса. Также они имеют право на налоговый вычет, размер которого зависит от ставки НДФЛ.



Средства можно забрать через 15 лет или по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. В случае потери кормильца или необходимости дорогостоящего лечения сбережения могут быть выданы досрочно без утраты налоговых льгот и государственной поддержки. В программу можно перевести уже имеющиеся пенсионные накопления, но только в тот негосударственный пенсионный фонд, который участвует в системе обязательного пенсионного страхования.



Все средства в программе долгосрочных сбережений, включая доход от инвестиций, застрахованы государством на сумму до 2,8 миллиона рублей.