

Больничный лист может быть признан недействительным по ряду причин. Во-первых, если в нём найдены ошибки, такие как неправильная запись фамилии, имени, отчества или дат болезни. Во-вторых, при изменении причины нетрудоспособности. И в-третьих, если один и тот же страховой случай был оформлен несколькими медицинскими учреждениями.



Нарушение режима лечения или пропуск визитов к врачу не влекут за собой аннулирование больничного листа. В таких случаях в документ просто вносится соответствующая запись, и это может повлиять на размер пособия, если не предоставлены уважительные причины.



Если больничный лист аннулирован, выплаты по нему не производятся. Для исправления данных медицинское учреждение, по решению врачебной комиссии, выписывает дубликат и отменяет предыдущий бланк. В определённых случаях отмена может быть осуществлена без замены документа.



Отметим, статус больничного листа можно проверить на портале «Госуслуги» в разделе «Документы» - «Здоровье» - «Больничные листы». Владельцам подтверждённых учётных записей также приходят уведомления о выдаче и оплате больничного. При аннулировании больничного рекомендуется сначала обратиться за разъяснениями в медицинское учреждение, которое его выдавало. Если вопрос не удаётся решить на месте, следует направить обращение в Социальный фонд через электронную приёмную.