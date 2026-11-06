Сергей Горбов единогласно избран главой Кумылженского района





В Кумылженском районе Волгоградской области 6 ноября по итогам конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации депутаты единогласно избрали Сергея Горбова.

Как рассказали в облкомтерполитики ИА «Высота 102», Сергей Васильевич родился в 1971 году в Киквидзенском районе. В 1993 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Производство строительных изделий и конструкций».

Трудовую деятельность в Кумылженском районе новоизбранный глава администрации начал в 1993 году, работал на руководящих должностях в сфере дорожного хозяйства. С 2006 года занимал различные должности в администрации Кумылженского муниципального района.

Сергей Горбов имеет большой управленческий опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и муниципального управления.