



В Волгограде сегодня, 20 ноября, прошла 43-я конференция регионального отделения «Единой России», в которой принял участие губернатор региона Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», делегаты конференции единогласно подтвердили полномочия Бочарова как секретаря реготделения. Одновременно сегодня был дан старт новому дорожному проекту. Само по себе мероприятие не обошлось без сюрпризов.

Напомним, что секретарем отделения ЕР в Волгоградской области Андрей Бочаров стал в марте 2026 года. В начале своего выступления он еще раз поблагодарил однопартийцев за высокое доверие, отметив, что за сравнительно небольшой промежуток времени совместно с активом партии и волгоградцами удалось сконцентрироваться на стратегических задачах, реализации проектов развития, решении проблемных вопросов.

– Поддержка и консолидация общества помогают нам последовательно решать задачи, направленные на развитие региона и повышение качества жизни людей, – подчеркнул Бочаров.

Он также остановился на итогах выборов в Госдуму:

– Жители Волгоградской области, поддержав ведущие политические силы нашей страны, Волгоградской области, проголосовали за единую, сильную, суверенную Россию, поддержали нашего Президента и стратегический курс развития нашей страны, – сказал он. – Важно и надо всегда помнить, что сделанный жителями Волгоградской области ответственный выбор накладывает на всех нас, на региональное отделение партии «Единая Россия», на органы законодательной, исполнительной власти, органы местного самоуправления и наш актив дополнительную ответственность за ход, динамику и результаты реализации программ, проектов развития и решение проблемных вопросов. Наши общие цели и задачи напрямую связаны с задачами улучшения качества жизни людей, системного развития муниципальных образований, Волгоградской области и России в целом.





Далее Андрей Бочаров перешел к народным программам «Единой России» и предложил новую:

– Предлагаю дополнить перечень партийных проектов еще одним, связанным с развитием дорожно-транспортной инфраструктуры муниципальных образований, и выделить из регионального бюджета уже начиная с 2027 года средства на эту программу из расчета за три года на каждое муниципальное образование — не менее 200 миллионов рублей, с дополнительным увеличением объемов финансирования городских поселений на реализацию программ в дорожной сфере, исходя из большей численности населения, – озвучил инициативу руководитель Волгоградской области





После объявления нового проекта Андрей Бочаров назначил ответственными за его реализацию Александра Блошкина, Михаила Струка и Геннадия Шевцова. Судя по его улыбке при этом и по реакции перечисленных, это назначение стало для них полной неожиданностью. Впрочем, как оказалось позже, это был сегодня не последний экспромт.

Так, по окончании общей конференции полагалось провести президиум политсовета – заседание руководства реготделения, на котором планировалось озвучить новые назначения. Губернатор и в этом случае подготовил экспромт, заявив, что хочет провести его открыто, перед всеми делегатами, а не за закрытыми дверьми.

– Считаю, ничего страшного, если члены президиума непосредственно здесь, в рамках конференции, проведут первый организационный президиум. Считаю, что это будет правильно. Организационные вопросы – они очень важные для нас всех. И страна, актив партии должны знать всех своих героев – кто за что будет отвечать, – сказал Бочаров.





Далее на открытом заседании президиума состоялось распределение полномочий, были рассмотрены вопросы организационного порядка.