Экономика

Триллион рублей за два года: от нового замгубернатора ждут подъема экономики Волгоградской области

Экономика 24.10.2019 13:38
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24.10.2019 13:38



Губернатор Волгоградской области продолжает серию рабочих встреч под прицелом видеокамеры. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня внимание главы региона было акцентировано на сфере экономики. 

Назначенной на пост заместителя губернатора Анне Писемской, курирующей экономический блок,  как было подчеркнуто на рабочей встрече, предстоит заняться развитием реального сектора, туристической сферы, предпринимательства и внешнеэкономической деятельности. Причем, от Анны Писемской в обладминистрации ждут не только четкого плана действий на ближайшую и среднесрочную перспективу. Новый заместитель губернатора должна поработать и на решение ключевой задачи обозримого будущего - увеличение показателя валового регионального продукта. По итогам 2021 года, согласно планам, показатель ВРП  должен составить не менее триллиона рублей.

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