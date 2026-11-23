



Печальная новость пришла сегодня, 23 ноября. Как сообщили в ГТРК «Волгоград-ТРВ», скончался известный волгоградский журналист Юрий Щербинин. Ему было 80 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Юрий Щербинин начинал свой путь в журналистике в партийной и молодежной волгоградских газетах. Был собственным корреспондентом газеты «Правда» в Волгоградской и Астраханской областях.

Юрий Александрович работал также главным редактором «Волгоградской правды», а в 2002 году пришел на волгоградское телевидение, где был автором и ведущим нескольких программ, а затем возглавил службу тематического вещания.



За высокое профессиональное мастерство был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также являлся лауреатом премии Союза журналистов СССР.