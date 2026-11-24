



Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «КАМАЗ» и «ВАЗ-211540», где пострадали 12-летний ребенок, а также 42-летний водитель легкового автомобиля и 38-летний пассажир.

Как ранее сообщалось информагентством, авария произошла на 137-м километре автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин» в Котовском районе.

В прокуратуре отметили, что законность процессуального решения, принятого по итогам проверки, будет проверена надзорным органом.

Фото: Прокуратура Волгоградской области