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Политика

В Госдуме и ОП поддержали желание Бочарова запретить вейпы в Волгограде и области

Политика 13.11.2026 20:14
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13.11.2026 20:14


Волгоградская область в ближайшее время присоединится к регионам, где введут запрет на розничную продажу вейпов и ограничат их курение в общественных местах: дело осталось за малым – соответствующий законопроект губернатора Бочарова должны поддержать депутаты регпарламента. Отметим, что Волгоградский регион станет далеко не первым субъектом РФ, где ограждают молодежь от отравляющих вейпов. Первыми ввела запрет Саратовская область. Накануне аналогичные меры утвердили в Ленинградской области, а всего регионов-«антивейперов» уже 20. В Госдуме и Общественной палате РФ к законодательной инициативе Андрея Бочарова относятся благосклонно.  

Так, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев в разговоре с «Клубом Регионов» отметил, что в большинстве субъектов РФ, где встали на путь борьбы с вейпами, инициатором законодательной инициативы чаще выступает не высшее должностное лицо, как Андрей Бочаров в Волгоградской области, а прокуратура. В случае же, если документ вносит губернатор, это гарантирует лучший контроль и правоприменение по сравнению с законами федерального уровня.

Политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин считает, что введение ограничений на региональном уровне позволяет учитывать местную специфику и снижает риски превращения этой борьбы в кампанейщину.

– Я не сторонник запретов всего и вся, но есть вещи, которыми мы должны озаботиться в первую очередь ради детей и подростков. Вспомните, например, как мы запрещали курение в общественных местах. Раньше у нас были рестораны, где можно было топор вешать, но сейчас этого нет. И здесь нам необходимо быть последовательными – раз уж мы так боремся с табаком, то с вейпами, которые куда опаснее, мы должны бороться с утроенной энергией, потому что это большее зло, чем даже обычные сигареты. Ведь это не просто табак, а химическая продукция, и тем она опаснее, – поделился мнением Забродин.

Политолог Алексей Ярошенко также убежден, что волгоградский губернатор ведет регион верной дорогой:

– Все здравомыслящие люди должны его поддерживать и популяризировать. В тех регионах, где этого еще не случилось, депутаты, чиновники, губернаторы не должны бояться общественного обсуждения и беспокойства, они должны следовать примеру своих коллег, потому что ни для кого не секрет, насколько вейпы распространены. По моим личным наблюдениям, с этими «дудками» ходят девять из десяти школьников, а это очень опасно для здоровья нации, как бы пафосно это ни звучало, – цитата из его заявления.

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