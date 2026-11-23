



Губернатор Волгоградской области назначил временно исполняющим полномочия главы Калачёвского муниципального района Романа Сливу. Соответствующее постановление Андрей Бочаров подписал сегодня, 23 ноября, сообщает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики региона.

Напомним, Роман Слива родился в Калаче-на-Дону в 1979 году. Имеет высшее образование и большой управленческий опыт. Более пяти лет Роман Слива руководил Суровикинским районом. По собственному желанию и в связи с переходом на новую должность чиновник получил отставку также сегодня.

Как отмечают в Облкомтерполитики, на посту главы Суровикинского района Романом Сливой велась комплексная работа по развитию территорий и социальных объектов, особое внимание уделялось агропромышленной сфере и модернизации ЖКХ. Кроме того, большое внимание уделялось сохранению и развитию казачьих традиций, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что должность руководителя Суровикинского района заняла в связи с уходом Романа Сливы на повышение экс-глава Суровикино Елена Кудлаева.

Еще более заметным кадровым решением Андрея Бочарова 23 ноября стал уход с постов сразу двух высокопоставленных чиновников обладмина – должности оставили председатель Облкомдорстроя Анатолий Васильев и председатель Облком безопасности населения Юрий Наурзалиев.



