Расследования

Угрожавший убийством волгоградской судье Мелконян вновь захотел на свободу

Расследования 07.06.2024 07:39
0
07.06.2024 07:39


В Волгоградском областном суде 13 июня рассмотрят апелляцию по уголовному делу Арсена Мелконяна, признанному виновным в угрозах убийством судье и бывшей жене, а также расправы с сотрудником СИЗО.

В объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос V102.RU пояснили, что заседание пройдет в закрытом режиме, но согласно закону, СМИ вправе присутствовать на оглашении постановления. 

Известно, что Мелконян требует оправдания по всем пунктам обвинения. Прокуратура в свою очередь ратует за ужесточение наказания. Ранее Краснооктябрьский районный суд назначил Мелконяну по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца с отбыванием в колонии-поселении и штраф в размере 150 тысяч рублей. В свою очередь гособвинение запрашивало для подсудимого три года и семь месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что сестра Мелконяна Анна вышла по УДО и вернулась в Волгоград. Согласно открытым данным, чтобы воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение, необходимо отбыть не менее половины назначенного судом срока, назначенного за тяжкое преступление, к которому как раз относилась вмененная ей квалификация.

Ранее облсуд переквалифицировал действия Анны Мелконян с более тяжкой ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на менее тяжкую ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ. Окончательное наказание составило пять лет и один месяц колонии общего режима. В ходе апелляционного заседания Мелконян плакала, прикрывалась двумя детьми и просила ее оправдать.

Вместе с Анной по делу проходил, в том числе и ее супруг Арман Смбатян, действия которого суд также переквалифицировал с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Не исключено, что в скором времени он тоже окажется дома. 

Напомним, что Арсен Мелконян, по информации прокуратуры региона, в марте 2022 года в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023-го после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. 

Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее родственникам. В облпрокуратуре уточнили, что Мелконян свою вину категорически отрицает. 

Напомним, Арсен Мелконян, получивший срок по делу риелтора Романа Гребенюка, в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО он получил ранение, попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле отправился в Волгоград.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.06.2024 10:32
Расследования 07.06.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 19:45
Расследования 06.06.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 18:53
Расследования 06.06.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:33
Расследования 06.06.2024 17:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 17:15
Расследования 06.06.2024 17:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 10:59
Расследования 06.06.2024 10:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.06.2024 09:55
Расследования 06.06.2024 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 15:39
Расследования 05.06.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 13:54
Расследования 05.06.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 13:22
Расследования 05.06.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 09:24
Расследования 05.06.2024 09:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.06.2024 06:50
Расследования 05.06.2024 06:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 20:59
Расследования 04.06.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 18:55
Расследования 04.06.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.06.2024 17:32
Расследования 04.06.2024 17:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:39
«Меня спровоцировали, так сказать»: оскорбившая русских цыганка извинилась на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Монтажник сорвался с высоты при отделке волгоградского цирка. Возбуждено делоСмотреть фотографии
09:59
Крупный пожар тушат на полигоне твердых отходов под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Волгоградца наказали рублем за выброшенные в кусты отходы благоустройстваСмотреть фотографии
09:17
У остановки в Волгограде утром сгорела иномарка: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:39
Угрожавший убийством волгоградской судье Мелконян вновь захотел на свободуСмотреть фотографии
06:31
Фонд капремонта в Волгограде удачно сэкономил на аудиторской проверкеСмотреть фотографии
22:32
В Волгограде Валерий Ростовщиков вновь выдвинут на должность омбудсменаСмотреть фотографии
21:04
Это розыгрыш? В Камышине автолюбители сняли на видео бегущего по дороге оленяСмотреть фотографии
20:45
Конфликту жителей Волгограда с цыганами дадут оценку в СУ СКРСмотреть фотографии
20:09
«Не ждите, на маршруте почти никого»: в Волгограде новые троллейбусы не выдержали испытания жаройСмотреть фотографии
19:45
В Волгограде цыгане на видео заявили, что они думают о русскихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Волгоградке за 20 лет недоплатили 1,1 млн рублей пенсииСмотреть фотографии
18:47
Полиция назвала причину массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:06
Проехал 8,5 тыс. км: собравший массовое ДТП автобус с мая продавали на AvitoСмотреть фотографии
17:33
Волгоградца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию армии в соцсетяхСмотреть фотографии
17:29
«Ваши пороки – их тайная сила»: 24 июня премьера откровенной драмы «Чистые» на Wink.ruСмотреть фотографии
17:15
СК назвал виновника массовой аварии с автобусом из ДагестанаСмотреть фотографии
16:39
Момент массового ДТП с автобусом в Волгограде сняли камеры видеонаблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Опубликован фоторепортаж с места массового ДТП с дагестанским автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:23
В Волгограде из-за массового ДТП частично перекрыта Вторая продольная магистральСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде определят лучших специалистов в химической отраслиСмотреть фотографии
16:06
Трое взрослых и 13-летняя девочка пострадали в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Волгоградцы сняли на видео массовое ДТП с несколькими легковушками, автобусом и фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
«Волгоград Арена» претендует на проведение Суперкубка России по футболу в 2024 годуСмотреть фотографии
14:53
Как по ОМС проверить репродуктивное здоровье в Волгограде: инструкция от экспертовСмотреть фотографии
14:24
Обесточенные дома на юге Волгограда временно остались без водыСмотреть фотографии
14:23
В Камышине сняли на видео драку маршрутчика и пассажировСмотреть фотографии
13:52
На волгоградском комбинате питания прошла экскурсия для школьников из УдмуртииСмотреть фотографии
13:04
«Динамо-Синара» одержало две победы на старте чемпионата России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
 