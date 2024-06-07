В Волгоградском областном суде 13 июня рассмотрят апелляцию по уголовному делу Арсена Мелконяна, признанному виновным в угрозах убийством судье и бывшей жене, а также расправы с сотрудником СИЗО.

В объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос V102.RU пояснили, что заседание пройдет в закрытом режиме, но согласно закону, СМИ вправе присутствовать на оглашении постановления.

Известно, что Мелконян требует оправдания по всем пунктам обвинения. Прокуратура в свою очередь ратует за ужесточение наказания. Ранее Краснооктябрьский районный суд назначил Мелконяну по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца с отбыванием в колонии-поселении и штраф в размере 150 тысяч рублей. В свою очередь гособвинение запрашивало для подсудимого три года и семь месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Примечательно, что сестра Мелконяна Анна вышла по УДО и вернулась в Волгоград. Согласно открытым данным, чтобы воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение, необходимо отбыть не менее половины назначенного судом срока, назначенного за тяжкое преступление, к которому как раз относилась вмененная ей квалификация.

Ранее облсуд переквалифицировал действия Анны Мелконян с более тяжкой ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ на менее тяжкую ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 111 УК РФ. Окончательное наказание составило пять лет и один месяц колонии общего режима. В ходе апелляционного заседания Мелконян плакала, прикрывалась двумя детьми и просила ее оправдать.

Вместе с Анной по делу проходил, в том числе и ее супруг Арман Смбатян, действия которого суд также переквалифицировал с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Не исключено, что в скором времени он тоже окажется дома.

Напомним, что Арсен Мелконян, по информации прокуратуры региона, в марте 2022 года в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023-го после осуждения за совершение особо тяжкого преступления он по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело.

Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей супруге и ее родственникам. В облпрокуратуре уточнили, что Мелконян свою вину категорически отрицает.

Напомним, Арсен Мелконян, получивший срок по делу риелтора Романа Гребенюка, в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО он получил ранение, попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле отправился в Волгоград.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»