



В Городищенском районном суде Волгоградской области стартовал судебный процесс по уголовному делу, возбужденному после ЧП в детском оздоровительном лагере имени Гули Королевой. На скамье подсудимых – бывший директор лагеря 32-летний Ниджат Ахмедов Матлаб оглы, известный ранее как глава региональной юниор-лиги КВН. Именно он руководил лагерем, когда 30 июля 2025 года 10-летняя девочка, отдыхавшая в лагере в поселке Сады Придонья, получила тяжелые травмы.

Напомним, девочка упала на асфальт с перил крыльца столовой. Она получила переломы обеих костей левого и правого предплечий со смещением, которые впоследствии квалифицировали как причинившие вред здоровью средней тяжести, и ушибленную рану лицу.

Как рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102» родители девочки, после случившегося директор лагеря пытался скрыть последствия для здоровья пострадавшего ребенка. Так, в телефонном разговоре с ними он уверял, что девочка получила лишь несколько царапин. Оказать ребенку квалифицированную помощь удалось только после того, как медсестра тайно сообщила родителям девочки о тяжести полученных ею травм. После этого ребенка срочно отвезли в больницу. При этом медсестра призналась, что директор запрещал вызывать скорую помощь на территорию лагеря, а в случае подобных ситуаций требовал, чтобы его подчиненные договаривались с родителями «не выносить сор из избы».

После того, как ЧП в лагере Гули Королевой стало достоянием общественности, сюда нагрянули сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов, которые выяснили обстоятельства случившегося и усмотрели в действиях директора лагеря признаки преступления, предусмотренному частью 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, директор детского оздоровительного лагеря не принял надлежащих мер по предупреждению травматизма среди подростков, не обеспечил наличие достаточного количества вожатых для контроля за детьми.

К слову, в редакцию ИА «Высота 102» обращались также и другие волгоградцы, которые жаловались на недосмотр со стороны взрослых за детьми. Так, 8-летний мальчик уже на второй день после нахождения в лагере оказался на операционном столе, а его родные утверждали, что перед этим мальчика избили старшие ребята. При этом вожатые не отреагировали на происходящее.

Между тем, в случае признания судом виновным Ниджата Ахмедова Матлаб оглы ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



