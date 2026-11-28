В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде завершена заливка катка «Лагуна». Его открытие ожидается в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Отметим, что это первый каток, который уже почти готов к приему посетителей. 10-сантиметровый слой льда здесь создали искусственно. Перед окончательной заливкой специалисты покрыли основание специальной белой краской, чтобы процесс таяния был медленным. Температурный режим на катке поддерживает система искусственного охлаждения. Перед открытием здесь проводятся заключительные технические работы.

Напомним, что площадь катка «Лагуна» составляет 2500 квадратных метров. Летом здесь обустраивают бассейн, а в холодное время заливают каток.