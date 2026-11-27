



Информагентству «Высота 102» стали известны подробности работы правоохранительных органов в фитнес-клубе DDX в ТРК «Акварель». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, на территории клуба проверку проводили оперативные сотрудники в связи с поступившими в полицию заявлениями граждан.

Так, в частности, по информации полицейских, в указанном фитнес-клубе на протяжении последних нескольких дней было совершенно несколько краж в раздевалке. Предметами кражи становилась дорогостоящая обувь посетителей.

Кем были совершены кражи – персоналом или клиентами – предстоит установить полицейским. В настоящее время в связи с поступившими заявлениями посетителей клуба проводится проверка, по итогам которой сотрудниками МВД будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По не подтвержденным официально данным, внутренняя проверка проводится и администрацией фитнес-клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб после следственных действий возобновил работу в штатном режиме.



