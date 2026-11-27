



В Краснослободске Волгоградской области дошло до суда уголовное дело о выстреле из пневматического пистолета в лицо несовершеннолетнему. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СУ СК России по региону, на скамье подсудимых предстанет 17-летний юноша. Ему вменяют два состава: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследовалось Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом, инцидент произошёл в сентябре 2026 года. 17-летний фигурант уголовного дела прицельно выстрелил из пневматики в лицо другому юноше. В результате потерпевший получил травмы правого глаза и контузию тяжёлой степени.

– Медики квалифицировали повреждения как вред здоровью средней тяжести, – сообщают в СУ СКР.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Отметим, что в качестве максимального наказания за преступления, в которых обвиняется 17-летний (п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ ), предусматривается до пяти и семи лет лишения свободы по каждой из статей. Однако, с учетом возраста подсудимого и положений главы 14 УК РФ, сроки могут быть снижены, также может быть назначено условное наказание.