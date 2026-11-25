



Сегодня полуторагодовалый Лёня Никехин живет почти самой обычной жизнью ребенка. А всего год назад его семья боялась строить планы на будущее. Ворвавшийся в их будни диагноз – младенческий лейкоз – прогремел настолько неожиданно, что буквально лишил Никехиных почвы под ногами.

Как волгоградцы пережили испытание болезнью? Что происходило с Лёней после долгожданной пересадки костного мозга в израильской клинике? И как заметно окрепший мальчишка чувствует себя сегодня? Обо всём этом мама Лёни Анастасия рассказала ИА «Высота 102».

Диагноз, к которому невозможно подготовиться

О страшном диагнозе родители Лёни узнали, когда ему было всего 10 месяцев! Обратившись к врачам из-за высокой температуры, вялости и капризов прежде бойкого малыша, волгоградцы услышали то, к чему попросту невозможно быть готовыми, – у их сына выявлена младенческая лейкемия.





Все еще пытаясь уложить в голове внезапно обрушившуюся на них правду, семья Никехиных старалась не терять времени и тут же отправилась в Москву, где вскоре узнала о необходимости трансплантации костного мозга.

Донора для малыша нашли быстро, однако провести процедуру мальчишке, которому не было и года, могли лишь в клинике Израиля. Сумма процедуры шокировала родителей Лёни не меньше предыдущих новостей – 25 миллионов рублей!

Материнское сердце

Здесь стоит остановиться и отдельно рассказать о семье Лёни. Могла бы мама мальчишки Анастасия впасть в отчаяние? Конечно, да. Могла бы уйти в депрессию и закрыться от окружающего мира, оставшись наедине со своей бедой? Тоже – да. Но Настя пошла иной дорогой, которая в будущем и приведет ее семью к победе над горем. Что она сделала? Начала бить во все колокола, создала группу в Telegram и стала собирать по крупицам деньги на мечту, которая наверняка и ей самой, и немногим подписчикам на первых порах казалась несбыточной. Но Настя верила. Даже группу, где буквально каждый день появлялись посты о состоянии сына, она не стала называть как-то слезливо и не бросалась в глаза отчаянными просьбами о переводе денег. «Лёня Никехин будет жить». Так постановило материнское сердце, а потому иначе уже быть не могло.

Редакция ИА «Высота 102» следила за публикациями в группе. Ни одного сообщения, где Анастасия проявляла бы слабость или просила о помощи. Только рассказы подписчикам о том, на каком этапе семья. Только улыбки и обязательно – четкий настрой на уверенную победу.

Хотя, пожалуй, один раз слезы в этой группе мы все же видели. И это были слезы отца Лёни, которые, конечно, не говорили о слабости этого мужчины. Они кричали о том, как сильно он дорожит сыном. Но об этом чуть позже.

Чудеса случаются, если в них верить

Перед этой публикацией, когда мы общались с Настей, от нее прозвучала благодарность нашему СМИ за оказанную поддержку. Какая малость, подумали мы: бить в колокола, когда это нужно, – это наша профессия. Да и, честно говоря, с благодарностью люди возвращаются крайне редко.

– Без огласки, меценат не узнал бы про Лёню! Помощь не бывает маленькой, она или есть или её нет! – уверенно возразила в ответ Анастасия.

За четыре месяца – с ноября 2025 года к концу марта 2026-го – семье Никехиных удалось собрать на пересадку костного мозга Лёне 15 миллионов рублей из необходимых 25-ти. Об истории волгоградцев к тому моменту узнали тысячи россиян, которые, не оставаясь равнодушными, делали всё, что могли. Кто-то переводил доступные суммы, волонтеры помогали в организации благотворительных акций. Буквально каждый день все, кто прикипел к улыбчивому и отважному парню душой и сердцем, молитвами, действиями и шагами прокручивали земной шар, чтобы скорее прийти к победе. И она случилась. Неожиданно – как и подобает настоящему чуду!





26 марта 2026 года не скрывая слез отец Лёни ошарашил подписчиков новостью:

– Вчера в нашей жизни появился еще один волшебник. Человек с огромным сердцем! Не называя своего имени, он закрыл остаток по нашему счету. Если бы не вы, все те, кто помогал нам материально, кто распространял информацию о нашей проблеме, мы бы остались одни и, возможно, просто ожидали гибели маленького пирожка. А сейчас я хочу сказать «Ура!».

Отметим, речь идет о почти 8 миллионах рублей (!), которые в один момент добрый человек решил отдать на спасение Лёни.

Дождавшись новости, от которой зависит будущее их ребенка, родители Лёни с еще большей уверенностью заявили уже не подписчикам, а ставшим друзьями россиянам: им удастся победить эту болезнь.

– Доктор сделает все, чтобы Лёня бегал, трогал собачек и кошек, купался в бассейне вместе с сестрой Варей, кормил птичек.

Как рассказывает Анастасия, на первых порах они с супругом не знали о человеке, подарившем им спасение сына, ничего ровным счетом. Сегодня же семья знает мецената в лицо, но для всех прочих он, вероятно, так и останется неизвестным.

– Мы действительно знаем человека, который поделился с нами этой огромной суммой и закрыл сбор, – говорит Настя. – Мы общаемся, делимся с ним новостями о состоянии Лёни. Но, так как он просил не называть его имени, держим слово и сохраняем его инкогнито.

Отважная Варя и переломный день

Сердце матери и железная воля отца – безусловно, то, без чего победить лейкоз даже не умевшему стоять на ногах Лёне было бы попросту невозможно. Но в истории волгоградцев, кроме чудесного появления мецената, есть место и другому чуду – донором костного мозга для мальчишки стала его родная сестра – очаровательная и отважная Варя.

Когда врачи дали зеленый свет, к тому времени не видевшая маму полгода Варя вместе с бабушкой вылетела в Израиль. Сегодня для улыбчивой девчонки вся эта история не больше, чем просто яркое приключение. Но Анастасия уверена: осознание «вклада» придет к ее дочери с возрастом.

– Долгожданная процедура пересадки состоялась 6 мая. Утром у Вари, нашей старшей дочери, взяли клетки костного мозга путем прокола из тазовых костей – часть материала подготовили к переливанию, а часть заморозили на тот случай, если Лёне потребуется «доливка». Уже через пару часов после этого сыну провели все необходимые манипуляции, – вспоминает события переломного дня мама мальчика.





Увы, но на этом этапе череда испытаний лишь близилась к завершению. Первые недели после трансплантации костного мозга маленький пациент был вынужден вновь и вновь бороться за жизнь.

– Варя перенесла процедуру без каких-либо сложностей, и уже вечером после забора клеток прыгала на батуте. А вот у Лёни первые недели после ТКМ (Трансплантация костного мозга – Прим.) были очень сложными. Из-за тяжелейшей химиотерапии перед переливанием у него развилось опаснейшее для жизни состояние – окклюзия печеночной вены. К счастью, наша врач была готова к такому развитию событий и заранее подготовила препарат, который способен помочь при таком заболевании. Благодаря вовремя начатому лечению нам удалось избежать необратимых последствий, – продолжает Анастасия Никехина.

Еще раз прокручивая в памяти все, что пришлось пережить, волгоградка признает:

– Трансплантация костного мозга – тяжелейшее испытания для организма. Мы столкнулись с мукозитом, при котором у сына отекали слизистые, из-за чего он не мог есть, темнела кожа на теле, слабели мышцы, облазила кожа на руках и ногах, он с трудом ходил. Справиться с ужасными болями Лене помогал только морфин.

– Но мой ребенок перенес все эти сложности! – говорит слова Настя, услышать которые несколько месяцев к ряду мечтали тысячи россиян.

Домой – в Волгоград

Несмотря на все трудности, уже через пять месяцев – изначально родителей настраивали на шестимесячное пребывание в больнице после ТКМ – волгоградцы услышали оптимистичные заключения врачей.

– В общей сложности мы должны были находиться в Израиле семь месяцев – учитывая предтрансплантационную подготовку. Но, благодаря родственному донору и хорошим показателям после трансплантации, врачи смогли снизить дозу иммуносупрессивных препаратов и довольно скоро вовсе отменить их, дав возможность самостоятельно работать Вариным клеткам костного мозга и Лёниному иммунитету! К нашей большой радости уже через пять месяцев после процедуры нас отпустили домой. Конечно, надо понимать, что после выписки у Лёни еженедельно отслеживали показатели крови в стационаре. Необходимые лекарства он ежедневно принимает и по сей день.





Вернувшись домой после тяжелейшего испытания, близкие ребенка постарались наполнить жизнь самыми простыми радостями. Однако окончательно расслабиться и забыть о диагнозе Никехиным пока не дают объективные обстоятельства.

– Сначала мы были вынуждены проходить акклиматизацию, и две недели после нашего возвращения Варя училась дистанционно. Сейчас же мы живем так, как живет почти любая семья с двумя детьми – школа, прогулки, домашние вечера. Правда, регулярные сдачи анализов и прием лекарств никто не отменял! Мы также стараемся не посещать места массового скопления людей, чтобы поберечь иммунитет Лёни. В остальном, всё, как у всех (улыбается – Прим.). Оставаясь на связи с нашим лечащим врачом из Израиля, в мае мы ждем серьезной проверки здоровья нашего сына и, конечно же, настраиваем себя только на позитивные результаты!



