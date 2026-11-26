



Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на период с вечера 27 ноября до конца дня 29 ноября. Согласно данным синоптиков, на протяжении трех предстоящих дней в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, однако температура воздуха заметно понизится – в ночные часы местами морозы достигнут -12 градусов.

По Волгоградской области

В ночные часы 28 и 29 ноября температура воздуха составит от -2 до -7 градусов. При прояснениях – а они наиболее вероятны именно ночью – столбики термометров могут опускаться до -12. Днем в выходные ожидается от 0 до -5, местами до плюс 2 градусов. Северо-западный ослабеет: ночью 4–9 м/с, днем 6–11 м/с. На дорогах местами гололедица – водителям стоит быть внимательнее.

По Волгограду

В региональной столице морозы будут мягче. Так, по данным Волгоградского ЦГМС, в ночь на 28 ноября температура составит от -4 до -6 градусов, днём – от -1 до -3. В ночь на 29 ноября столбики термометров в Волгограде опустятся до отметок от -5 до -7, днем поднимутся – ожидаются значения на уровне от -1 до -3. Порывы северо-западного ветра в Волгограде не будут превышать 11 м/с. Осадков не ожидается.

Синоптики рекомендуют жителям Волгоградской области учитывать гололедицу при планировании поездок, особенно в утренние и вечерние часы, а также одеваться теплее. Для коммунальных служб это сигнал о необходимости быть готовыми к возможным осложнениям на дорогах и к повышенной нагрузке на системы отопления.