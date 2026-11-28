Российская армия ночью нанесла болезненные удары по энергетической, топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ. По сообщению Минобороны РФ, Вооруженные Силы России атаковали беспилотниками электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области. Она снабжала электроэнергией ВПК Украины.

После точных попаданий горят и резервуары с топливом в населенном пункте Килия Одесской области. В трех областях Украины поражены четыре железнодорожных локомотива, которые использовались для перевозки вооружения и военной техники. С грузом военного назначения подбит и сухогруз в акватории Черного моря южнее Одессы.