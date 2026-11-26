Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 26 ноября, проголосовали за запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Выступающие однозначно поддержали ранее озвученную инициативу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о запрете розничной продажи вейпов. В частности, депутат Наталья Семенова подчеркнула, что медики выступают однозначно «за». Так, она подробно разобрала состав веществ, которые используются в вейпах. По ее словам, в них присутствует пестицид для уничтожения насекомых, который ранее признали опасным даже для животных.

На заседании также прозвучал призыв запретить электронные сигареты на федеральном уровне.