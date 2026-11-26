Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 26 ноября, проголосовали за запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них с 1 марта 2027 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прямую трансляцию заседания.
Выступающие однозначно поддержали ранее озвученную инициативу губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о запрете розничной продажи вейпов. В частности, депутат Наталья Семенова подчеркнула, что медики выступают однозначно «за». Так, она подробно разобрала состав веществ, которые используются в вейпах. По ее словам, в них присутствует пестицид для уничтожения насекомых, который ранее признали опасным даже для животных.
На заседании также прозвучал призыв запретить электронные сигареты на федеральном уровне.
При этом на заседании отметили, что уже 22 региона приняли решения о запрете розничной реализации вейпов.
Напомним, проблему влияния электронных сигарет на здоровье молодежи Андрей Бочаров обсудил во время посещения медколледжа 6 ноября.
Согласно принятому законопроекту, использовать вейпы на территории Волгоградской области с 1 марта 2027 года будет только в специально отведённых местах. В настоящее время решается также вопрос об утилизации электронных сигарет.
Фото Волгоградской областной думы