Актер театра и кино Алексей Маклаков приехал в гости в школу №30 Краснооктябрьского района Волгограда. В учебном заведении состоялась встреча звезды серила «Солдаты» с подростками. Она стала возможна благодаря победе школьного литературного клуба в конкурсе проекта «Чтецкие программы», который реализует общество «Знание» совместно с Минпросвещения РФ.

Как сообщили в обществе «Знание», артист рассказал школьникам о своей профессии, поделился историями со съемочной площадки, секретами актерского мастерства и дал несколько советов.

– Наверное, благодаря книгам я и пришел в эту профессию. Книга развивает фантазию, воображение и ощущение героя: вы видите его, идёте рядом с ним и вместе проживаете события, наблюдаете за его становлением и прощаетесь с ним в финале. Порой жизненные ситуации требуют ответа на некие вопросы, которые тебе не может дать никто другой, кроме книги. И когда ты читаешь, то невольно понимаешь: вот он и ответ, – рассказал заслуженный артист РФ.

Алексей Маклаков известен по роли старшего прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты», а также по фильмам «Ночной дозор», «Майор Гром», «Нулевой пациент» и другим. В его фильмографии более 120 работ.





Артист рассказал, что читать любит с детства. Любовь к литературе ему привила мама, которая была библиотекарем. Уже в 11 лет Алексей Маклаков читал серьезные произведения русских классиков, а также Ремарка, Золя и Гюго.

Школьники подготовились к встрече с артистом. Они прочитали отрывки из произведений Пушкина, Куприна и Крылова. В свою очередь гость дал ребятам профессиональные советы, как преодолеть волнение и уверенно чувствовать себя на сцене.