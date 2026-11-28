В Чернышковском районе Волгоградской области погиб водитель «ГАЗ», который дважды врезался в фуры. По данным ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла на 183 км ФАД Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».

По предварительным данным, 33-летний водитель «ГАЗа» вначале по касательной столкнулся в большегрузом, который пытался развернуться. От удара «ГАЗ» вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое ДТП с КАМАЗ. В результате водитель «ГАЗ» получил смертельные травмы. Пострадавший скончался до прибытия на место аварии скорой помощи.