



Авиарейс компании Flydubai из Волгограда в Дубай перенесен с 28 ноября на сегодня, 29 ноября. Согласно данным электронного табло воздушной гавани города-героя, самолет должен был вылететь в ОАЭ в субботу в 23-10 ч., но покинет аэропорт Волгограда только в воскресенье в 19-00 ч.

Также смещено время прилета и вылета борта авиакомпании «Победы» в Москву. Самолет должен был приземлиться в Волгограде в 9-50 ч, а прилетит в 10-10 ч. Но, возможно, это не последние корректировки в расписании столичных рейсов. Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Шереметьево утром 29 ноября.



Напомним, аэропорт Волгограда из-за беспилотной опасности не принимал и не отправлял рейсы около 8 часов в связи с действующей беспилотной опасностью.