



Волгоградцы, как и другие россияне и жители других частей Земли, смогут увидеть необычный Парад планет – сближение Луны, Юпитера и Марса. Эти небесные тела окажутся рядом в созвездии Льва рядом с яркой звездой Регул.

Важно знать, что на самом деле небесные тела не сближаются – эффект приближения создается для тех, кто наблюдает их с Земли.



В цепочке выстроившихся планет самым ярким будет Юпитер. Марс можно узнать по красноватому оттенку, а чуть поодаль будет находиться Венера.

Лучше всего наблюдать Парад планет ранним утром. Явление можно запечатлеть без телескопа или специального оборудования при благоприятной погоде.



Фото Геннадия Гуляева