



С 4 декабря в Волгоградской области начнут действовать новые штрафы за нарушение правил благоустройства. Соответствующие постановление о внесении изменений в КоАП региона было опубликовано 24 ноября на портале администрации Волгоградской области. Согласно законодательству, сообщает ИА «Высота 102», изменения вступают в силу через десять дней после официальной публикации.

Согласно изменениям регионального административного кодекса, за размещение транспортных средств на спортивных и детских площадках, а также на участках без твердого (то есть асфальтового) покрытия в зонах застройки среднеэтажными и многоэтажными домами предусмотрены штрафы:

для граждан – от 3 до 5 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.

Исключение сделано только для случаев пресечения правонарушения, оказания медицинской помощи, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ.

Если нарушение зафиксировано камерами фото- и видеофиксации, штраф для граждан составит 3 тысячи рублей, для юрлиц – 150 тысяч.

Аналогичные суммы предусмотрены и за несвоевременную уборку мусора, грязные и переполненные урны у входов в предприятия торговли и общепита, за плохой покос травы и неубранный снег. Штрафы за эти нарушения также начнут выписывать в Волгограде с 4 декабря.

Отдельно прописаны штрафы за складирование на территории общего пользования веток, грунта, старой мебели и строительных материалов, а также за мойку автомобилей на общественных территориях и перевозку грузов без укрытия.

Напомним, новые штрафы утверждены Волгоградской областной думой. В облкомэкономразвития считают, что данные меры воздействия позволят сохранить достигнутый уровень благоустройства и защитить права граждан на благоприятную окружающую среду.