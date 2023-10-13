Расследования

«Что вы меня тормозите?»: Арсен Мелконян рассказал об угрозах судье, своем прошлом и возвращении на СВО

Расследования 13.10.2023 18:35
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13.10.2023 18:35

Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продлили меру пресечения в виде содержания под стражей Арсену Мелконяну, обвиняемому в угрозе убийством судье и расправой сотруднику ФСИН. Как сообщает V102.RU, помимо этого, Мелконян, отбывающий срок за убийство Романа Гребенюка, обвиняется в двух эпизодах ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. 

Сам фигурант дела, очно участвовавший в процессе, категорически отрицает свою вину. Волгоградец, вернувшийся из зоны СВО и снова оказавшийся на скамье подсудимых, рассказал, почему он не ждет справедливости, зачем искал встречи с судьей, а также коснулся своего прошлого. 


Арсен Мелконян перед началом заседания и в перерыве охотно отвечал на вопросы журналистов. На этот раз без стихов — обошелся прозой. 

Публикуем выдержки из более чем 10-минутной записи:


Про смс судье 

— Вы считаете справедливым сажать людей за смс такого содержания: «Привет! Как дела?». За это не сажают. Тем более я ее хорошо знал — она была моей учительницей по физике. Имею право с ней встретиться, чтобы взять свое уголовное дело, потому что я со старым приговором не согласен, хоть я и помилован, но буду и дальше бороться. Написал, что хочу к ней приехать на дачу, пожарить что-нибудь, поговорить. Там присутствуют матерные слова, но никакой угрозы это не несет. Максимум — «административка» за оскорбление. Штраф в 500 рублей. Поэтому и не делали лингвистическую экспертизу. Но прокуратура считает, что это угроза убийством.

Об угрозах бывшей жене и ребенку 

— Я своему ребенку, который, когда я был на свободе, всегда жил со мной, отправил фото, как и своей родной матери — просто поздравил с 8 марта. В зоне СВО мы с ребятами выставили из патронов цифру восемь, сфотографировали и каждый отправил близким. Бывшая жена просто взяла телефон моего ребенка, взяла это фото и говорит, что я угрожаю, мол, смотрите, тут патроны. А что я там должен был с рогаткой стоять? Меня такие люди, как она удивляют. Считаю их деградированными. Удивляются, что человек в зоне боевых действий сфотографировался с автоматом. А сделала она это из-за того, что я выгнал ее из дома за измену. Она боится, что с ней может что-то произойти, но это все было изначально так задумано. С моей стороны не было никаких угроз ни в чей адрес. 

Про ложь СМИ 

— Я готов дать большое интервью из СИЗО, только если вы напишете, что у меня не было никакого кастета в момент нанесения удара Роману Гребенюку. У меня даже в уголовном деле этого не было. Отдельные СМИ стали тиражировать эту ложь, чтобы очернить мое имя. Мы будем с ними судиться. Дойдут руки и до этого. На протяжении полутора лет на меня лили грязь. Кому мне можно доверять теперь, скажите?  


О нападении на Романа Гребенюка 

— Чтобы вы меня понимали, вкратце расскажу еще раз. Я Роману один раз ударил в область лица, в челюсть, он просто отбежал, споткнулся, ударился о бетонный пол затылком и умер. Вот и все мое преступление. Я готов отвечать за это, но в рамках закона Российской Федерации. 

Про страх потерпевших 

— То, что меня кто-то якобы остерегается, так я и сам боюсь за свою жизнь. Мне тоже есть, кого опасаться, но это не дает право этих людей сажать в тюрьму. 

О возращении в зону СВО 

— У меня был контракт второй заключен. Утром я должен был уехать, меня снова задержали. Знаю, что у меня снова будет эта возможность (уехать на фронт, — Прим. ред.), поеду защищать интересы Российской Федерации. Об этом я не раз говорил, в уголовном деле в письменном виде это все присутствует. 

Про отсутствие справедливости 

— Что вы меня тормозите? Я сам решу, как быть и что мне делать! (Арсен Мелконян вспылил в ответ на попытку его перебить, — Прим. ред.). Здесь могут судить людей, как хотят, а дальше все идет в рамках закона. У меня есть эпизоды, по которым я помилован, но, так как мы находимся в Волгограде, то и суд, и прокуратура отделяются очень сильно от Российской Федерации. На справедливость и законность я давно не надеюсь, так как я не верю этой волгоградской системе, а там, что Бог даст, то и будет. 


В сегодняшнем заседании Арсен Мелконян просил суд перевести его под домашний арест. Адвокат обвиняемого мотивировал это тем, что его подзащитный «находился в зоне СВО полгода» и «ему нужно побыть дома». Также защитник Мелконяна поддержал ходатайство прокуратуры о направлении материалов дела в Волгоградский областной суд для определения подсудности. В процессе был озвучен факт помилования Арсена Мелконяна, представлены характеристики из зоны СВО, перечислены благодарности и награды.  

По информации прокуратуры Волгоградской области, в марте 2022 года Арсен Мелконян в СИЗО № 1 вел себя агрессивно и угрожал сотруднику исправительного учреждения расправой. В апреле 2023 года после осуждения за совершение особо тяжкого преступления Арсен Мелконян по телефону угрожал судье, рассмотревшей в отношении него уголовное дело. Помимо этого, в период 2022-2023 годов обвиняемый также по телефону угрожал убийством своей бывшей жене и ее родственникам. В прокуратуре региона уточнили, что Мелконян свою вину категорически отрицает. 

Напомним, Арсен Мелконян, получив срок по делу риелтора Романа Гребенюка и отправившись в колонию, в скором времени оказался в рядах ЧВК «Вагнер». В зоне СВО Мелконян получил ранение, попал в госпиталь Ростова, после чего в апреле отправился в Волгоград. 

Фото и видео: ИА «Высота 102» 

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