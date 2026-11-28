Реконструкция Центральной набережной в Волгограде активно ведется на участке от скейт-парка до моста через Волгу. Губернатор Андрей Бочаров вместе с руководителями города и профильных ведомств в субботу, 28 ноября, оценил ход работ и обустроенные новые пространства для отдыха и занятий спортом, сообщили в администрации региона.





Первый этап благоустройства набережной от бронекатера БК-13 до скейт-парка был завершен в сентябре текущего года. На этом участке привели в порядок прогулочную зону, а также возвели современные площадки для занятий экстремальными видами спорта площадью 625 кв. метров и асфальтовый памп-трек площадью 500 кв. метров. В рамках второго этапа появится еще ряд объектов. Уже установлены тренировочная площадка «Русский ниндзя» и тренажерная площадка, обустроена первая часть детской игровой зоны. В скором времени здесь установят вторую тренажерную площадку и расширят детскую зону.









Параллельно с реконструкцией набережной ведутся работы по сохранению объекта культурного наследия «Опорная стена» – место боев 13-й Гвардейской стрелковой дивизии 62-й Армии под командованием Александра Родимцева. Работы находятся уже в завершающей стадии.





На Центральной набережной губернатору показали и новое здание центрального поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», которое здесь построили. Этот объект включен в комплексную программу перспективного развития Волгограда. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию вокруг здания.





В обладмине напомнили, что комплексное благоустройство Центральной набережной ведется с 2017 года. Сейчас в Волгограде можно комфортно прогуляться от сквера имени Пахмутовой через пойму реки Царицы до верхней террасы и памятника Рокоссовскому, что раньше было проблематично. Благоустроены скверы у пожарного парохода «Гаситель» и в пойме Царицы, открыт музейно-мемориальный комплекс БК-31. Завершающий этап соединит обновленную нижнюю террасу с новой набережной у стадиона «Волгоград Арена». Объект включен в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда, работы идут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».