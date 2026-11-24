









Волгоградка Галина и ее 85-летняя мама до сих пор не могут оправиться от потрясения, которое они испытали в своей собственной квартире, когда в одной из комнат обрушился потолок. Тонны строительного мусора, шифера, деревянных паллетов в один миг оказались на том месте, где еще несколько секунд назад женщины проводили уборку. И только чудо помогло хозяйкам квартиры избежать страшного.

Галина, жительница квартиры на пятом, последнем этаже дома №117 по проспекту Ленина заметила неладное еще 16 ноября. По словам женщины, натяжной потолок в одном месте подозрительно растянулся.

- Я позвонила в управляющую компанию, сделала фото потолка, спросила, что мне делать, и попросила проверить, что происходит на чердаке. Мне ответили, что, так как потолок – это часть моей квартиры, то я сама должна принимать меры. Тогда я связалась с мастером по потолкам, попросила его прийти и посмотреть, в чем проблема. Перед приходом мастера я по их просьбе стала освобождать комнату от лишних вещей, чтобы они могли демонтировать полотно, - рассказывает Галина.





Однако визит мастера пришлось отменить в связи с чрезвычайными событиями, которые произошли через несколько дней после первых тревожных звоночков.

- Вечером 19 ноября моя мама пылесосила комнату, где все потом произойдет. Оставив работающим пылесос, она подошла к двери, которая отделяла комнату от коридора, хотела мне что-то сказать. И в этот момент половина потолка рухнула! Это все было на наших глазах. Поднялись клубы рыжей пыли, а, когда она рассеялась, мы увидели, что комната примерно до пояса оказалась завалена какими-то балками, мешками с кирпичами, старым шифером. Помню, что я сначала испугалась за маму, и только потом поняла, что произошло, - с содроганием вспоминает Галина.

Женщина через завалы с опасно торчащей арматурой с трудом пробралась до пылесоса, точнее, до того, что от него осталось, чтобы выдернуть шнур из розетки. Галина призналась, что побоялась замыкания и пожара.





По словам женщины, страшный грохот услышали даже жильцы из соседних подъездов. Люди подумали, что в дом влетел беспилотник.

Галина и ее мама пребывали в полуобморочном состоянии. Только через некоторое время они сообразили, что надо делать. О случившемся они сообщили в управляющую компанию «Сигма-Юг» и позвонили по номеру 112. Через некоторое время в квартиру приехали спасатели, полицейские, представители администрации района. Женщинам сразу предложили куда-нибудь временно переехать на период разбора завалов, однако идти пенсионеркам некуда и они решили остаться в полуразгромленной квартире.

Через несколько дней после случившегося в квартире начались работы. На сегодняшний день, 24 ноября, сотрудники подрядной организации управляющей компании вынесли десятки мешков с мусором. Его оказалось столько, что он почти наполовину заполнил кузов КАМАЗа.





По словам Галины, выяснилось, что на чердаке после капремонта кровли, который проводили в доме около семи лет назад, так и остались не вывезенными тонны строительного хлама. Кроме того, вместо керамзита горе-строители засыпали чердак землей. Все эти годы вес мусора с грунтом увеличивался из-за открытого окна на чердаке, через которое проникали осадки и увлажняли все, что находилось на чердаке. И в какой-то момент деревянные балки не выдержали и обрушились под его тяжестью. И только чудом можно назвать то, что под обломками потолка не погибли люди.

При этом под угрозой могли оказаться и жильцы соседней квартиры, расположенной на этом же этаже, где воспитывается ребенок с особенностями развития. Как оказалось при проверке чердака, и над их квартирой оказались горы того же мусора, который подрядчик должен был вывезти после окончания ремонта крыши, но по какой-то причине не сделал этого.

Найти крайнего в сложившейся ситуации сегодня будет крайне непросто, переживают жители. Волгоградцы предполагают, что компании, которая ремонтировала крышу, уже нет и в помине. Сменилась и управляющая компания, где должны были в том числе контролировать состояние чердака.



Однако не все так безнадежно. Напомним, недавно губернатор Волгоградской области поручил провести комплексную проверку деятельности регионального фонда капремонта, к которой привлекут КСП региона. В частности, аудиторы проанализируют эффективность использования бюджетных средств, а также принципы формирование региональной программы, которая зачастую не учитывает насущных проблем жителей. Так что возможно, следы подрядчика фонда капремонта и удастся отыскать. А заодно и выяснить, как могли принять работу у тех, кто явно сэкономил на вывозе мусора после ремонта крыши.





Разгребать в буквальном смысле слова последствия прошлых ошибок или сознательного воровства выделенных на капремонт денег пришлось нынешней управляющей компании. Как заявили представители «Сигма-Юг», с хозяйкой квартиры планируется заключить мировое соглашение, по которому женщине возместят причиненный ей ущерб, в том числе за испорченную бытовую технику и мебель. Кроме того, УК возьмет на себя обязательства по восстановлению потолка. Работы по закрытию потолка должны начаться уже завтра. А престарелую маму Галины отправят на время ремонта в санаторий - УК оплатит путевку. Пенсионерка уже дала на это согласие.

Между тем, жильцы надеются, что произошедшее станет поводом для капитальной проверки и других чердачных помещений в доме, чтобы однажды из-за чьего-то головотяпства или преступной халатности они не окажутся похороненными под завалами в своих собственных квартирах.