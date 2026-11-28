В Волгограде 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны Владимир Рыженко. С этой датой ветерана первым поздравил Владимир Путин. Приветственное послание от главы государства имениннику вручили депутаты, которые приехали к юбиляру, сообщили в гордуме Волгограда.

Поздравить Владимира Рыженко сегодня, 28 ноября, пришли и его товарищи из Совета ветеранов Краснооктябрьского района Волгограда, а также активисты и молодежь.





Владимир Рыженко встретил начало войны 14-летним подростком, а в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Он воевал зенитчиком-разведчиком войск ПВО на Южном и Юго-Западном фронтах. Победу встретил в Румынии. После войны работал конструктором, а на пенсии вел активную общественную деятельность.