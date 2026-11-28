В Волгоградской области вечером 28 ноября объявлена беспилотная опасность. РСЧС сообщили о возникновении угрозы атак вражеских беспилотников в 20:39 мск. Жителям рекомендуют вновь занять безопасное место в квартире или доме, не подходить к окнам и не пользоваться лифтами.

В субботний день также объявлялась ракетная опасность, которая длилась 24 минуты. В Волгограде в выходной день гудели сирены, оповещающие об угрозе. Ночь и утро в регионе также были тревожными, так как действовал режим беспилотной опасности, обвяленный вечером 27 ноября.