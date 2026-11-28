Ледовый каток «Лагуна» площадью 2500 квадратных метров в ЦПКиО Волгограда откроется в воскресенье, 29 ноября. Сотрудники парка сообщили, что первый сеанс начнется уже в 10 утра.

Как ранее сообщалось, первый каток в Волгограде залили искусственным образом. Специалисты нарастили 10-сантиметровый слой льда, который поддерживается с помощью системы искусственного охлаждения. Каток также будет обслуживать между сеансами ледозаливочная машина.

Для посетителей приготовили 1000 пар коньков, которые можно взять напрокат.